Александру Овечкину заблокировали счет из-за неуплаты налогов

Хоккеист Александр Овечкин задолжал российской налоговой 49 тысяч рублей. По этой причине ФНС заблокировала его счет и направила решение об этом в банк, сообщил Telegram-канал Mash .

По информации издания, Овечкин зарабатывает 12,5 миллиона долларов в год по договору с командой «Вашингтон Кэпиталз». Кроме того, у него подписаны рекламные контракты с известными брендами и крупными организациями, что приносит спортсмену еще не менее пяти миллионов долларов в год.

В России Овечкин владеет международной хоккейной академией, названной в честь него, а также ООО «Русская Машина», которое продает продукты оптом.

Помимо этого, спортсмен зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Именно на этом счете обнаружился долг в 49 093 рубля. Фирма производит и продает одежду и спорттовары.

Ранее Овечкина раскритиковали за снижение результативности. Хоккеист взял на себя ответственность за поражение команды от «Рейнджерс» со счетом 0:4.