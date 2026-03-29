ФНС опровергла сообщения о блокировке счетов всех физлиц из-за 3-НДФЛ

ФНС: счета физлиц не будут блокировать за несвоевременно сданную 3-НДФЛ

Счета физических лиц не будут блокировать за несвоевременно сданную декларацию 3-НДФЛ после 20 мая. Информацию об этом опровергла пресс-служба Федеральной налоговой службы.

Приостановка операций по счетам за непредоставленную декларацию коснется только организаций, индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов и лиц, которые занимаются частной практикой и получают доход от предпринимательской деятельности.

«Информация, распространяющаяся в СМИ, о том, что ФНС России начнет блокировать счета физлиц после 20 мая за несданную декларацию по форме 3-НДФЛ, не соответствует действительности», — сообщила пресс-служба.

В ФНС уточнили, что налоговая заранее уведомляет таких плательщиков о возможной блокировке, чтобы у них оставалось время подать декларацию.

В службе также напомнили, что документ о доходах, полученных в 2025 году, нужно будет подать до 30 апреля 2026 года. Уплатить налог, который указали в декларации, можно до 15 июля 2026 года.

Ранее Минфин разъяснил, что новые правила перевода денежных средств, которые вступят в силу с 1 апреля, не затронут физических лиц. Они коснутся исключительно налогов и других платежей в бюджет.