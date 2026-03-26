Новые правила перевода денег в России не затронут переводы между физлицами

С 1 апреля в России вступят в силу обновленные правила перевода денежных средств, они затронут налоги и другие платежи в бюджет. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

В ведомстве подчеркнули, что документ не затрагивает обычные переводы между физическими лицами. Он определяет правила переводов в бюджетную систему России.

«С 1 апреля регулируются правила заполнения реквизитов исключительно для переводов в бюджетную систему России (налоги, сборы, штрафы) и платежей на казначейские счета», — пояснили в Минфине.

Ранее стало известно, что в платежных бланках появится новый реквизит — «фактический плательщик». Он будет применяться в ситуацих, когда перевод проводится представителем налогоплательщика.