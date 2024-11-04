ФНС назвала регион с самой высокой налоговой нагрузкой

ФНС: Ханты-Мансийский округ стал лидером по налоговой нагрузке среди регионов

Ханты-Мансийский автономный округ стал регионом России с самой высокой налоговой нагрузкой. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.

В этом округе уровень налоговой нагрузки составил 56,64% валового регионального продукта (ВРП).

Второй идет Республика Коми с 52,15% ВРП, а на третьем месте — Ямало-Ненецкий автономный округ (46,79%).

В числе субъектов с самой низкой налоговой нагрузкой находятся Дагестан (6,08%), Чукотка (6,99%) и Чечня (7,67%).

ФНС определяет уровень налоговой нагрузки на регионы по показателю отношения суммы сборов и налогов, поступивших в консолидированный бюджет — региональный и федеральный, к валовому региональному продукту за 2022 год.

Ранее стало известно, что россиянам упростят подачу деклараций по НДФЛ при продаже имущества. ФНС начнет автоматически рассчитывать налоги на основе информации, полученной в результате межведомственного обмена.