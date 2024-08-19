ФМБА сообщило о смерти академика РАН Валерия Сергиенко

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Скончался заслуженный деятель науки России, академик РАН Валерий Сергиенко. Об этом сообщила пресс-служба ФМБА России.

«Выдающийся отечественный ученый, лауреат Государственной премии РСФСР и премий правительства Российской Федерации в области науки и техники, создатель нового направления в медицине — биомедицинской электрохимии, Валерий Иванович внес значимый вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения, фармацевтической промышленности», — отметили в агентстве.

Академик зарегистрировал более 60 изобретений, под его руководством проходила защита 10 докторских и 20 кандидатских диссертаций, а также опубликовал более 350 научных материалов. При его участии разработали технологическую платформу для создания диагностических устройств на основе микрофлюидных технологий. Сергиенко является обладателем множества наград.

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