Флорист Жилина посоветовала не дарить педагогам красные розы и бордовые гвоздики
Флорист Анастасия Жилина поделилась с «Абзацем» информацией о том, какие цветы не стоит дарить учителям на 1 сентября.
По словам эксперта, красные и розовые розы могут быть восприняты неверно, так как ассоциируются с любовными чувствами. Букет из бордовых гвоздик также не подойдет — этот вариант уже не актуален.
«Для букета на 1 Сентября в школу идеально подойдут сезонные цветы насыщенных теплых оттенков. Хризантемы, астры, георгины, гладиолусы, гортензии», — отметила специалист.
При составлении букета флорист посоветовала учитывать палитру цветов и избегать слишком символичных вариантов. Для гармонии можно смешать не более двух-трех оттенков.