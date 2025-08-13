Флорист Жилина посоветовала не дарить педагогам красные розы и бордовые гвоздики

Флорист Анастасия Жилина поделилась с « Абзацем » информацией о том, какие цветы не стоит дарить учителям на 1 сентября.

По словам эксперта, красные и розовые розы могут быть восприняты неверно, так как ассоциируются с любовными чувствами. Букет из бордовых гвоздик также не подойдет — этот вариант уже не актуален.

«Для букета на 1 Сентября в школу идеально подойдут сезонные цветы насыщенных теплых оттенков. Хризантемы, астры, георгины, гладиолусы, гортензии», — отметила специалист.

При составлении букета флорист посоветовала учитывать палитру цветов и избегать слишком символичных вариантов. Для гармонии можно смешать не более двух-трех оттенков.