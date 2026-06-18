Флорист Томилина назвала природную эстетику букетов главным трендом сезона

В летний сезон 2026 года флористическая индустрия России ориентируется на естественность, экологичность и индивидуальный подход. Об актуальных трендах рассказала ведущий флорист-дизайнер сети «Цветовик» Светлана Томилина в беседе с «Известиями» .

По ее словам, главным направлением сезона стала природная эстетика.

«Стремление к максимально естественным формам, асимметрии и ощущению живого, слегка небрежного букета, словно собранного в саду или на летнем лугу», — объяснила эксперт.

Она отметила, что строгая симметрия и классические схемы уходят на второй план, уступив место фактурности и воздушности. Сейчас особенно популярны «растрепанные» букеты, сочетающие крупные и мелкие бутоны, декоративную зелень и многослойные текстуры.