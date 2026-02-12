Флорист Сафронова рассказала, что букет из девяти роз на 14 февраля будет стоить около 4000 рублей в Москве

Букет из красных роз на День всех влюбленных в Москве будет стоить в среднем етре тысячи рублей в 2026 году. Такую информацию предоставила президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова в интервью «Москве 24» .

Эксперт отметила, что в этот праздник особой популярностью пользуются красные розы, причем мужчины чаще выбирают крупные колумбийские сорта. В связи с повышенным спросом цены на цветы вырастут примерно на 15%. Один цветок будет стоить около 300 рублей, а букет из девяти роз с декоративной зеленью — около четырех тысяч рублей.

Более бюджетным вариантом станет мимоза, которую уже начали ввозить из Абхазии. Средняя цена за ветку составит 100 рублей. Однако флорист предупредила, что в теплом помещении мимоза быстро теряет свежесть.

Оптимальным выбором Сафронова назвала букет из тюльпанов. Эти цветы при относительно невысокой цене могут сохранять свежесть до недели. По словам флориста, простой цветок обойдется в пределах 50–70 рублей, а сортовой тюльпан с бахромой или попугайный может стоить от 200 до 250 рублей. Важно выбирать слегка зеленоватые бутоны, чтобы цветы набирали силу и цвет в вазе.