Флорист Сафронова назвала тюльпаны и герберы альтернативой розам на 14 февраля

Герберы и тюльпаны — более бюджетные цветы, которыми можно заменить букеты из роз в подарок на День святого Валентина. Об этом рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Специалист отметила, что тюльпаны доступны круглый год и стоят дешевле роз. Сейчас букеты из 101 розы стали редкостью из-за их высокой стоимости.
При выборе подарка на День всех влюбленных Сафронова предостерегла от покупки сухоцветов. Они могут вызвать не самые приятные ассоциации 14 февраля, поэтому лучше выбрать коробочку с лепестками живых роз, посоветовала флорист.
В Белгородской области закрыли 43 населенных пункта из-за ВСУ
В ГД допустили переход россиян на 36-часовую рабочую неделю в обозримой перспективе
Задержанным ФСБ украинским агентам-женщинам грозит до 30 лет тюрьмы
Две женщины и два ребенка погибли при крупном пожаре в Перми
В Баку заявили об ожидании действий России после решения закрыть Русский дом
Выхода нет, скоро банкротство. В Британии раскрыли положение дел в стране
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте