Флорист Сафронова назвала тюльпаны и герберы альтернативой розам на 14 февраля

Герберы и тюльпаны — более бюджетные цветы, которыми можно заменить букеты из роз в подарок на День святого Валентина. Об этом рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова в интервью радиостанции «Говорит Москва» .

Специалист отметила, что тюльпаны доступны круглый год и стоят дешевле роз. Сейчас букеты из 101 розы стали редкостью из-за их высокой стоимости.

При выборе подарка на День всех влюбленных Сафронова предостерегла от покупки сухоцветов. Они могут вызвать не самые приятные ассоциации 14 февраля, поэтому лучше выбрать коробочку с лепестками живых роз, посоветовала флорист.