Флорист Сафронова: минеральная вода поможет продлить жизнь букету

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова в интервью сайту «Москва 24» поделилась советами о том, как продлить жизнь цветам в букете.

По словам специалиста, перед тем как поставить цветы в воду, специалист рекомендует сделать свежий срез с помощью ножа или секатора. При использовании ножниц капилляры и сосуды стебля могут быть пережаты, что помешает воде поступать к цветку и приведет к его быстрому увяданию.

Для продления жизни цветов можно использовать специальные препараты, которые продаются в магазинах. Сафронова также посоветовала добавлять в вазу простую газированную минеральную воду. Содержащийся в такой ней углекислый газ помогает цветам жить дольше.

Важно менять воду сразу же, как только она становится мутной. При этом следует тщательно промыть вазу, стебли цветов и сделать новый срез, резюмировала эксперт.