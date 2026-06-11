Фитили, губки и вермикулит. Как сохранить цветы, уезжая в отпуск

Агроном Тихонова: во время отпуска цветы можно поставить в таз на мокрую губку

Начался сезон отпусков, и многие цветоводы задумываются, как поехать на отдых и при этом не потерять домашние растения, когда жаркое лето безжалостно сушит землю. Как оставить цветы без присмотра на пару недель — в материале 360.ru.

В первую очередь перед отпуском цветы нужно обильно полить, можно устроить им горячий душ, рассказала флорист Елизавета Ястова.

«Растения убираем с солнечных мест, чтобы было более притененное, потому что тогда будет меньше испаряться жидкости. И если растение любит пить, любит воду, то есть специальные устройства, которые позволят растению поддерживать влажность — автополив», — поделилась флорист.

Также горшки с цветами можно поставить в таз на мокрую губку, или добавить в цветок вермикулит, рассказала 360.ru агроном Елизавета Тихонова.

«Кто-то делает фитили, опускает из бутылок с водой в горшок, потому что заливать цветы заранее нельзя», — отметила специалист.

При этом она отметила, что многое зависит от срока отпуска. Одну-две недели цветы продержатся на фитиле и губке, но если дольше — то стоит озаботиться о «няне» для цветов — попросить соседку или подругу.

«Чтобы хотя бы раз в неделю у вас цветы были пролиты. Но одну неделю они выдержат нормально», — отметила агроном.

Ранее флорист Елизавета Ястова предупредила, что привычка переставлять цветы может привести к их гибели. Особенно не любят менять место жительства фикусы.