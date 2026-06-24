Флорист Колганова посоветовала не покупать полностью распустившиеся пионы

Флорист сети цветочных студий FMART by flowwow Наталья Колганова рассказала, как правильно выбирать пионы, чтобы они простояли как можно дольше. Так, не стоит покупать полностью распустившиеся цветы, передала «Вечерняя Москва» .

По словам эксперта, такие пионы быстро осыпаются. Лучше всего выбирать бутоны, которые уже созрели для раскрытия, но еще не распустились полностью. Идеальный вариант — плотный на ощупь бутон, который при сжатии с боков слегка пружинит.

Стебель пиона должен быть упругим, ровным, насыщенно-зеленым, без темных пятен, заломов и признаков подсыхания. Вялый или заметно поникший стебель — плохой знак: сосуды растения уже перестали проводить воду, и цветок не восстановится даже в лучших условиях.