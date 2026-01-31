Фьючерсы на золото и серебро резко подешевели

Фьючерсы на золото и серебро продолжают снижение. Согласно данным торговой площадки Comex , золото на пике падения подешевело на 7,09% — до 4975 долларов за унцию, а серебро — на 16,87%, до 95,12 доллара за унцию.

Контракт на золото на апрель упал ниже 5000 долларов впервые с 26 января, а мартовский фьючерс на серебро опустился ниже 100 долларов с 23 января.

Позже снижение замедлилось. К 11:53 по московскому времени золотом торговали на уровне 5010,6 доллара, а серебром — 97,2 доллара. При этом днем ранее биржевая цена на золото превысила 5600 долларов за тройскую унцию.

Несколько дней назад Центробанк России установил новую учетную цену за грамм золота на уровне в 12 088,55 рубля. Это наивысший показатель за последние 29 лет. Всего за январь один грамм драгоценного металла прибавил в стоимости на 10,8%.