Цена золота в России обновила многолетний максимум

Цена золота в России впервые за 29 лет превысила 12 тысяч рублей за грамм

Центральный банк России установил учетную цену за грамм золота в 12 088,55 рубля. Это максимальный показатель за последние 29 лет и первый во всей таблице финансового регулятора .

За неполный январь один грамм драгоценного металла подорожал на 10,8%, продолжив начавшееся в прошлом году ралли, когда стоимость золота выросла на 27,6% — с 8551,74 до 10 907,88 рубля.

Рекордный рост подорожания драгоценных металлов наблюдается во всем мире. В марте прошлого года стоимость унции золота достигла трех тысяч долларов, к октябрю выросла до четырех тысяч, а к 26 января — до пяти тысяч.

Причиной финансовые эксперты назвали перекладывание денег инвесторов из государственных облигаций и валют развитых стран в драгоценные металлы, считающиеся защищенными активами.

Кроме того, особое влияние оказали действия мировых центробанков, которые начали наращивать свои золотые резервы. По данным агентства Bloomberg, стоимость драгоценного металла в резервах российского регулятора с февраля 2026 года выросла на 216 миллиардов долларов.

В конце декабря пресс-служба Центробанка отчиталась о подорожании международных резервов до рекордных 763,9 миллиарда долларов. В ведомстве заявили, что рост за неделю составил 1,5%, или 11,3 миллиарда в реальной валюте.