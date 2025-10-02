Физик Зенкевич заявил, что до 40% вырабатываемой человечеством энергии может пойти на запросы ИИ

Искусственный интеллект может стать «убийцей» кремниевой цифровой микроэлектроники. Использование таких систем, как ChatGPT, DeepSeek и Grok, стремительно увеличивается. Запросы к нейросетям, например, для генерации изображений в Midjourney, требуют большого количества энергии. Для обучения «большой языковой модели» необходимо столько электроэнергии, сколько хватило бы на год небольшому городку, заявил Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт. Его слова привел сайт KP.RU .

Как отметил эксперт, один центр обработки данных для больших языковых моделей способен потреблять до 10 гигаватт электроэнергии. Это подчеркивает необходимость поиска новых источников энергии для поддержки растущих потребностей искусственного интеллекта, подчеркнул Шмидт.

Заведующий лабораторией функциональных материалов и устройств для наноэлектроники МФТИ Андрей Зенкевич назвал ситуацию дорогой в никуда. Он подчеркнул, что по этим расчетам 40% энергии, вырабатываемой человечеством, будет тратиться на обработку запросов, адресованных большим языковым моделям.

Сейчас исследователи обсуждают возможность использования двумерных материалов и нейроморфных вычислений как альтернативы кремнию. Эти технологии могут предложить более энергоэффективные решения для будущего искусственного интеллекта.