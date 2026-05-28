Физик раскрыл, когда москвичи могут столкнуться с шаровой молнией

Академик Бычков: сезон шаровых молний начнется в июне и продлится до августа

В московском регионе начался сезон шаровых молний, пик которого приходится на летние месяцы. Об этом 360.ru рассказал ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ Владимир Бычков.

По словам физика, за последние четыре года в европейской части России наблюдали порядка 100 шаровых молний. В Москве ежегодно появляется около 10 таких огненных шаров.

Бычков отметил, что июнь, июль и август — время наибольшей вероятности встречи с этим загадочным явлением.

«Основное время появления шаровых молний — это июнь, июль и август. Там, где чаще грозы идут, там она и появляется: то есть летом, когда активные грозы. Это справедливо приблизительно для всего северного полушария», — объяснил ученый.

Он добавил, что огненные шары образуются в местах удара обычной молнии в землю.

