Оттепель в Москве ожидают к концу февраля

Синоптик Шувалов: после 23 февраля в Москве ждут потепление до +3 градусов

Снегопады в Москве закончатся, а к первым трем дням марта воздух может прогреться до +3. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в своем телеграм-канале .

Он уточнил, что погода начнет меняться после 23 февраля.

«А вот, кажется, и „тепленькая пошла…“» — написал синоптик.

Он добавил, что к концу месяца от Пскова до Казани температура поднимется до 0… +3 градусов. Эти показатели, по прогнозам, сохранятся и в начале марта.

«Во всяком случае, очень хочется, чтобы этот прогноз осуществился. Снегопадами и морозами все уже сыты по горло», — заключил Шувалов.

За последние сутки в столичном регионе выпало около 28 миллиметров осадков, что составило примерно 64% от среднемесячного показателя.