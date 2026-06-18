Финэксперт Модель предложил установить приложение для блокировки нежелательных звонков

Спам-звонки доставляют множество неудобств и мешают повседневной жизни. Финансовый эксперт Дмитрий Модель рассказал о законных способах борьбы с ними, сообщил сайт KP.RU .

По словам эксперта, маркировка звонков помогает определить, что вызов поступил от компании или индивидуального предпринимателя, но не избавляет от рекламных предложений.

Заявление оператору связи — более радикальный метод. После подачи заявления об отказе от массовых и автоматических вызовов оператор обязан заблокировать их поступление на следующий день.

Приложения-разведчики автоматически определяют звонящего и могут блокировать нежелательные звонки. Однако они иногда могут ошибочно маркировать звонки от законных организаций как спам.