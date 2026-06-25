Финэксперт Дайнеко посоветовала настроить резервное копирование с начала использования смартфона

Современные смартфоны хранят огромное количество личной информации, включая фотографии, банковские приложения и доступ к «Госуслугам». Поэтому перед сдачей устройства в ремонт важно принять меры по защите данных. Эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко рассказала KP.RU , как это сделать.

По словам специалиста, необходимо установить резервное копирование (бэкап) важной информации. Лучше всего настроить функцию с самого начала использования смартфона.

«Идеальный вариант — когда данные копируются и в облачный сервис, и на физический носитель. Но мало просто скопировать — обязательно проверьте, что эти резервные копии открываются», — объяснила Дайнеко.

Она посоветовала хранить пароли в защищенной программе (менеджере паролей) под главным ключом. Также рекомендуется включить режим ремонта и поставить разные ПИН-коды на вход в банковские приложения, «Госуслуги» и мессенджеры.