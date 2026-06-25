Финэксперт Дайнеко посоветовала настроить резервное копирование с начала использования смартфона
Современные смартфоны хранят огромное количество личной информации, включая фотографии, банковские приложения и доступ к «Госуслугам». Поэтому перед сдачей устройства в ремонт важно принять меры по защите данных. Эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко рассказала KP.RU, как это сделать.
По словам специалиста, необходимо установить резервное копирование (бэкап) важной информации. Лучше всего настроить функцию с самого начала использования смартфона.
«Идеальный вариант — когда данные копируются и в облачный сервис, и на физический носитель. Но мало просто скопировать — обязательно проверьте, что эти резервные копии открываются», — объяснила Дайнеко.
Она посоветовала хранить пароли в защищенной программе (менеджере паролей) под главным ключом. Также рекомендуется включить режим ремонта и поставить разные ПИН-коды на вход в банковские приложения, «Госуслуги» и мессенджеры.