Финансовый советник Карпычева порекомендовала начать собирать деньги на отпуск заранее

Финансовый эксперт Анна Карпычева поделилась советами с «Абзацем» , как избежать нехватки денег после отпуска и сохранить финансовую стабильность. Она рекомендует заранее распределять выплаты, полученные от работодателя, и формировать резерв.

Многие воспринимают отпускные как дополнительный бонус, что может привести к финансовым трудностям в следующем месяце. На самом деле отпускные — это зарплата за дни отдыха, и их следует планировать соответствующим образом, написал KP.RU.

Карпычева предлагает разделить выплаты на три части. Первая предназначена для обязательных расходов, таких как квартплата, интернет и кредиты. Вторую часть следует отложить на расходы во время отдыха, включая развлечения, еду и жилье. Третья часть — это резерв, который нельзя трогать во время отпуска. Он поможет продержаться первые дни после возвращения и стабилизировать финансовую ситуацию.

Эксперт также рекомендует начать собирать деньги на отпуск заранее, открыв накопительный счет. Регулярные небольшие переводы помогут сделать поездку обычной статьей расходов, не подрывая финансовую стабильность.