Финансовый эксперт Патешман предложил перетянуть старую мебель для экономии на ремонте

По словам эксперта, старую массивную мебель лучше продать или перетянуть. Продажа даже за небольшую сумму с условием самовывоза позволит выручить деньги, которые можно вложить в более легкую и современную мебель. Любимый кожаный диван можно обновить — перетяжка обойдется дешевле покупки нового, при этом диван будет выглядеть как новый и прослужит еще минимум пять лет.

Специалист также отметил, что оклейка обоями считается дорогой и сложной задачей, при этом найти исполнителя может быть непросто. Покраска — более выгодный и простой вариант, который также подойдет для съемной квартиры.