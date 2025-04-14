Финансовый эксперт Патешман посоветовал готовить куличи на Пасху самостоятельно

После празднования Пасхи скидки на куличи достигают внушительных размеров — вплоть до 75%, заметил финансовый консультант Александр Патешман в интервью Life.ru . Он подчеркнул, что столь ощутимое снижение цен указывает на низкую себестоимость производства праздничных изделий.

Патешман рекомендовал готовить блюда для пасхального стола самостоятельно, отмечая, что это обойдется гораздо дешевле покупных аналогов. Учитывая, что Пасха традиционно воспринимается как семейный праздник, собравшиеся родственники могли бы распределять приготовления блюд между несколькими семьями. Так, каждая семья могла бы взять на себя приготовление одного вида угощения: одни занимались бы выпечкой куличей, вторые — покраской яиц, третьи — готовили творожную пасху. Такой подход позволил бы сократить расходы, так как затраты времени на изготовление одного или нескольких куличей отличаются несущественно.

Патешман добавил, что коллективное приготовление блюд для Пасхи позволяет экономить не только время, но и финансы. Совмещая закупки между несколькими семьями, можно приобретать продукты оптовыми упаковками, что снижает их стоимость. Кроме того, расходные материалы, такие как красители для яиц, выгоднее заказывать на маркетплейсах, где они стоят дешевле.