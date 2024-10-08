Финансовый эксперт Панова: вклады с надбавкой для новых клиентов помогут пенсионерам увеличить доход

При открытии вкладов многие пенсионеры выбирают не самые выгодные варианты. На какие инструменты стоит обратить внимание, рассказала руководитель филиала страхового брокера AMsec24 Ирина Панова в беседе с Life.
По ее словам, зачастую пожилые люди принимают решение, ориентируясь на «пенсионные» продукты. Эксперт же посоветовала не ограничиваться в выборе.
Она рекомендовала присмотреться к вкладам с надбавкой для новых клиентов. Такие депозиты сейчас являются самыми выгодными. Кроме того, заработать можно с помощью опции «новые деньги», добавила специалист.
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