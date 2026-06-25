Финансовый эксперт Карпычева посоветовала начинать подготовку к новому учебному году заранее

Независимый финансовый советник и бизнес-коуч Анна Карпычева посоветовала начинать подготовку к новому учебному году заранее. По ее мнению, это поможет сэкономить деньги, написала «Москва 24» .

Эксперт отметила, что чем раньше начинается подготовка к школе, тем дешевле она может обойтись. Дело не только в том, что ближе ко Дню знаний цены на школьные принадлежности могут вырасти на 30–40%, но и в возможности действовать разумно, без суеты.

Карпычева рекомендует определить общую сумму, которую семья может выделить на закупки, и разбить бюджет по категориям: одежда, обувь, канцелярские принадлежности и т. д. Для каждой категории важно установить лимит, чтобы избежать ситуации, когда после покупки дорогих канцтоваров не остается денег на другие важные вещи.

Если ребенок идет в школу не в первый раз, стоит провести ревизию того, что осталось с прошлого года. Некоторые канцелярские принадлежности и одежда могут быть в хорошем состоянии и пригодны для дальнейшего использования.