Финансовый эксперт Иваткина назвала сомнительного разработчика признаком вредоносного приложения

Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, объединяя функции кошелька, паспорта и личного помощника. Однако вместе с полезными приложениями мы рискуем загрузить и вредоносное ПО. Эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина поделилась с KP.RU пятью признаками, которые помогут распознать угрозу.

Первый признак — сомнительный разработчик. Если приложение якобы от крупного банка, но в графе «Разработчик» указан «Иван Иванов», это повод насторожиться. Легальные компании обычно используют свои реквизиты. Но из-за санкций даже солидные банки могут маскироваться под другими именами.

Второй признак — подозрительно свежий рейтинг или заброшенность. Если программа появилась недавно и сразу получила множество восторженных отзывов, это может быть накруткой. Также стоит быть осторожным с приложениями, которые не обновлялись 2–3 года, — они могут содержать уязвимости.

Третий признак — странные запросы на доступ к личным данным. Если фонарик запрашивает доступ к геолокации, микрофону и списку контактов, это должно вас насторожить. Такие запросы могут свидетельствовать о том, что приложение предназначено для кражи информации.

Четвертый признак — загрузка из сторонних источников. Если приложение не представлено в официальном магазине, скачивайте его только с официального сайта разработчика. Мошенники часто используют фишинг, меняя одну букву в адресе сайта, чтобы направить вас на ловушку.

Пятый признак — уже скаченный вирус. Если вы заподозрили, что загрузили вредоносное приложение, немедленно удалите его, сбросьте пароли, проверьте историю входа в аккаунтах и запустите антивирус.