Финансовый эксперт Гриф призвал не брать кредит сразу после отпуска, чтобы избежать долговой ямы

Финансовый эксперт Александр Гриф, председатель комитета по цифровому и технологическому суверенитетам СНГ, предупредил россиян о рисках, связанных с кредитами после отпуска. В интервью NEWS.ru он подчеркнул, что не стоит брать заем для покрытия перерасходов, чтобы не оказаться в долговой яме.

Гриф рекомендовал сначала остудить эмоции, пересчитать годовой бюджет и только потом выбирать между паузой, перераспределением расходов и кредитом. Он также посоветовал анализировать необходимость покупки: если без нее можно прожить до восьми недель, лучше отложить приобретение. Это позволит снизить эмоциональный импульс, сравнить цены и накопить часть суммы.

Эксперт подчеркнул важность учета сезонных и нерегулярных трат в годовом семейном бюджете. Он рекомендовал пересчитывать их в среднемесячную сумму, следить за бюджетом по выпискам и вести ежедневный учет расходов.