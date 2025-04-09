Финансист Паранич допустил провал цифровых компаний

Как пояснил эксперт, цифровые компании действительно способны приносить значительную прибыль и оцениваются рынком высоко, однако нет гарантии, что этот успех продлится вечно.

«Мы такое уже наблюдали во время пузыря доткомов, когда фондовый рынок очень высоко оценивал все новые компании в интернет-технологиях, где коэффициент P/E доходил до совершенно космических высот, но все это кончилось резким обвалом», — напомнил специалист.

Пока неизвестно, добавил Паранич, образуется ли подобный пузырь в сфере искусственного интеллекта. Несмотря на внедрение цифровых платформ, средства производства в основном остаются частной собственностью, добавил финансит.