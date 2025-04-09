Финансист Паранич допустил провал цифровых компаний
Директор Национальной Ассоциации специалистов финансового планирования Андрей Паранич обсудил вопрос наступления цифрового капитализма. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.
Как пояснил эксперт, цифровые компании действительно способны приносить значительную прибыль и оцениваются рынком высоко, однако нет гарантии, что этот успех продлится вечно.
«Мы такое уже наблюдали во время пузыря доткомов, когда фондовый рынок очень высоко оценивал все новые компании в интернет-технологиях, где коэффициент P/E доходил до совершенно космических высот, но все это кончилось резким обвалом», — напомнил специалист.
Пока неизвестно, добавил Паранич, образуется ли подобный пузырь в сфере искусственного интеллекта. Несмотря на внедрение цифровых платформ, средства производства в основном остаются частной собственностью, добавил финансит.