Финансист Мокров рекомендовал разделить сбережения на счет с мгновенным доступом, короткий вклад и наличные

Финансист и основатель CryptoBotPro LLC Алексей Мокров рассказал «Газете.ru» , как лучше всего хранить деньги на черный день.

По словам эксперта, размер финансовой подушки должен соответствовать не зарплате, а обязательным расходам, таким как жилье, еда, лекарства, транспорт, кредиты и расходы на детей.

«Для человека со стабильным доходом достаточно трех-шести месяцев расходов. Если доход нестабильный, есть ипотека или дети, эксперт советует держать запас уже на 6–12 месяцев», — отметил специалист.

Он также посоветовал не хранить все сбережения в одном месте. Следует разделить их на три части: 20–30% должны быть доступны сразу, без штрафов и досрочного расторжения, 50–60% можно держать на коротких вкладах или счетах с понятными условиями, а оставшуюся часть — иметь в наличных, добавил «Взгляд».