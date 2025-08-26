Финансист Андрианова заявила, что большинству россиян хватит 10 банковских карт

Замдиректора Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Дарья Андрианова поделилась с RT мнением об инициативе с возможным ограничением количества банковских карт на одно физическое лицо.

По словам специалиста, большинству пользователей будет достаточно 10 штук.

«Сейчас в среднем россияне используют около трех банковских карт в год. Это если поделить количество используемых за прошлый год карт на количество населения», — отметила эксперт.

Она также напомнила, что счета имеют практически все: от школьников до пенсионеров. В среднем взрослый житель большого города имеет три-пять карт.