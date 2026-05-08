Философ Михаил Эпштейн и биолог Игорь Ефимов попали в реестр иноагентов

Минюст включил в реестр иноагентов философа Эпштейна и биолога Ефимова

Реестр иностранных агентов пополнился философом Михаилом Эпштейном*, работающим в США биологом Игорем Ефимовым*, а также новостным ресурсом Cyprus Daily News*. Это следует из данных Министерства юстиции .

Также в реестр попали бывший глава тюменского отделения «Открытой России»** Антон Михальчук* и региональные активисты Андрей Агапов* и Евгений Малюгин*.

По данным ведомства, все новые фигуранты распространяли недостоверную информацию о решениях российских властей.

Кроме того, Андрей Агапов* продвигал идеи о сепаратизме и собирал деньги для украинских боевиков.

Игорь Ефимов* и Евгений Малюгин* сотрудничали с другими иностранными агентами, а Антон Михальчук — с признанными в России нежелательными организациями.

На минувшей неделе статусы иноагентов получили режиссеры Юрий Мамин* и Юрий Тепляков* за распространение недостоверных сведений о решениях российских властей и критику специальной военной операции, а также призывы к нарушению территориальной целостности России.