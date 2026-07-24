Не просто мем. Как «воздухан» стал отсылкой к великой поэме Гоголя

Полюбившийся многим мем «воздухан» мог появиться в том числе благодаря русской классике. Об этом 360.ru рассказала эксперт по коммуникациям и основатель репутационного агентства CREDUM Гаянэ Асадова.

Слово «воздухан» означает людей, которые привыкли громко, пафосно и без остановки разглагольствовать о своих гвеликих планах. По мнению специалиста, мем может быть отсылкой к одному из персонажей прозаической поэмы Николая Гоголя.

«Это современное название старого явления, которое в русском языке давно описывается словом „маниловщина“. Сам термин связан с Маниловым — героем поэмы Гоголя „Мертвые души“, человеком мечтательным, благодушным и оторванным от практического действия», — отметила Асадова.

Она обратила внимание, что персонаж, как и «воздухан», любит рассуждать о высоком, строить красивые планы, но ничего не доводит до результата. Подробнее об этом читайте в материале 360.ru.