Филолог Попова объяснила значение слова «нейрослоп»

Слово «нейрослоп» стало отражением отношения общества к массовому производству контента с помощью искусственного интеллекта. Об этом «Известиям» рассказала филолог-лингвист, компаративист Алена Попова.

Термин «нейрослоп» (от англ. slop — помои) обозначает низкокачественный шаблонный контент, созданный нейросетями. Как отметила филолог Попова, слово пока остается интернет-сленгом, но отражает усталость общества от однотипного контента, который заполняет пространство без глубины. Термин описывает не саму технологию, а реакцию людей на поток безликой информации.

Популярность слова показывает смену отношения к ИИ: от удивления технологиями к требованию качества. Слово маркирует границу между творчеством и имитацией. По мнению филолога, раздражение вызывает не страх замены человека машинами, а страх перед вытеснением оригинальных идей безликим потоком контента.