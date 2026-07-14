Филолог Микаллеф отметила изменение роли человека в творчестве из-за ИИ

Искусственный интеллект трансформирует сферу искусства не столько путем замещения человека, сколько через изменение самого понятия авторства. В беседе с MIR24.TV мнение высказала кандидат филологических наук Лариса Микаллеф.

По ее словам, нейросети создают тексты, музыку и изображения, анализируя колоссальные объемы уже существующих произведений. Это делает творческий процесс более быстрым, дешевым и доступным для широкой аудитории. Однако одновременно встают вопросы об уникальности таких работ, соблюдении авторских прав и законности использования материалов, на которых обучались алгоритмы.

«В этих условиях меняется и роль человека. Получается, что он выступает не единственным создателем произведения, а редактором, куратором и интерпретатором результатов, полученных с помощью искусственного интеллекта», — отметила эксперт.

Ценность художественного объекта теперь меньше зависит от личности автора и больше — от того, как этот объект встраивается в новые культурные контексты, перерабатывается и осмысляется зрителем.