Фигуристка Роднина посоветовала недовольным жизнью в провинции приехать в Москву

Россиянам, которые остаются недовольными жизнью в провинции, следует приехать в столицу, чтобы сравнить. Об этом Sport24 заявила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина.

Спортсменка отметила, что разница между Москвой и регионами существовала всегда.

«Если люди недовольны жизнью в провинции, они могут приехать в столицу и попробовать себя там», — подчеркнула она.

По словам депутата, не все смогут достичь результата в Москве. Роднина напомнила, что в городе есть квалифицированные специалисты во всех сферах, а деньги, которые туда приходят, распределяются по разным направлениям.

Мегаполисы, похожие в этом плане на Москву, есть во всех странах, уточнила она.

Ранее депутат поздравила с 9 Мая ветерана Великой Отечественной войны Галину Петровну Юркину. Она вручила блокаднице цветы и памятные подарки. Роднина отметила, что россиянам важно помнить о подвиге советских героев.