Депутат Госдумы поздравила ветерана ВОВ с Днем Победы в Химках

Галина Петровна родилась в Северном Приладожье. Когда началась война, ей было шесть лет. Отец, военный, ушел на фронт в первые же дни и погиб. В мае 1945 года Галина Петровна находилась в Ленинграде.

В 1958 году она переехала в Химки и более 45 лет проработала инженером на одном из местных предприятий, где помогала налаживать производство и участвовала в важных проектах. Недавно ветеран узнала, где похоронен ее отец: после десятков лет поисков его могилу обнаружили на карельской земле.

Ирина Роднина навестила Галину Петровну и вручила ей цветы и памятные подарки. Депутат подчеркнула, что важно хранить память о блокадниках: их стойкость и сила духа не должны быть забыты.