ФИФА в шоке: в Балашихе появилось уникальное футбольное поле

Российский футбол вышел на новый уровень — теперь наши спортсмены готовы к любым неожиданностям на поле. Глава городского округа Балашиха Сергей Юров в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию с шестиугольным футбольным полем, которая вызвала резонанс в соцсетях.

«В очередной раз наши балашихинские коммунальщики подкинули повод для переживаний настоящим перфекционистам», — пошутил Юров.

Площадка необычной формы появилась после ремонта магистрального коллектора, но ее не планируют оставлять в таком виде. Двор включили в программу благоустройства.

Он попросил жителей не переживать и заверил, что в скором времени ситуацию исправят.

Ранее ЦСКА в девятый раз стал обладателем Кубка России, выиграв у «Ростова» в суперфинале. По количеству побед в этом турнире армейцы догнали рекордсмена — «Локомотив».