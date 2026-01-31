Февраль завершится четырехдневной рабочей неделей

Последняя рабочая неделя февраля 2026 года будет короткой и продлится всего четыре дня. Это следует из данных производственного календаря на сайте Государственной думы.

Короткая неделя начнется во вторник, 24 февраля. Понедельник, 23 Февраля, — нерабочий и праздничный День защитника Отечества. Выходными для россиян будут с 21 по 23 февраля включительно.

В марте из 31 календарного дня 21 будет рабочим, а 10 — выходными и праздничными. Международный женский день 8 Марта в 2026 году выпадает на воскресенье, поэтому выходной перенесут на понедельник, 9 марта.

Ранее в Госдуме предложили сократить рабочую неделю для одного из многодетных родителей, чтобы помочь россиянам сохранить баланс между карьерой и семьей. Законопроект внесли в Госдуму 28 января.