Февраль назвали лучшим временем для поиска новой работы

После новогодних праздников активность на рынке труда начинает расти, и это благоприятный момент для тех, кто хочет сменить работу. Руководитель отдела внешних коммуникаций HH.RU Мария Бузунова рассказала радиостанции «Говорит Москва» , что с февраля по апрель — хорошие месяцы для поиска вакансий.

«Компании начинают реализовывать годовые планы, они открывают новый найм, новый набор. И на самом деле в это время, в начале февраля, уже можно начинать открывать резюме», — отметила она.

По словам эксперта, конкуренция на рынке труда в начале года ниже из-за небольшого уровня активности граждан. Это делает февраль особенно подходящим временем для начала поиска работы.