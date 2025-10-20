Фестивали и акции ко Дню народного единства проведут в России 4 ноября

Уже скоро, 4 ноября, в России отметят День народного единства. В честь праздника проведут тематические конкурсы, фестивали и концерты.

История Дня народного единства уходит во времена освобождения Московского Кремля в 1612 году. Победить иностранных захватчиков в Смутное время удалось благодаря тысячам добровольцев и поддержке жителей. Праздник стал символом укрепления чувства общности и сплоченности.

В преддверии даты в стране пройдут тематические фестивали, программы, конкурсы и другие мероприятия. Кроме того, с 1 по 8 ноября состоится этнографический диктант. В нем могут поучаствовать лидеры общественного мнения, деятели культуры и искусства. Он будет состоять из 30 вопросов.

Также 3 ноября Минкультуры России проведет акцию «Ночь искусств». Музеи, библиотеки и концертные залы подготовят встречи с писателями, музыкантами и художниками.