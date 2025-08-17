Фестиваль ремесел и фольклора пройдет в селе Хирино в Нижегородской области

В селе Хирино Шатковского района 13 сентября состоится музыкальный фестиваль «Голос традиций». В мероприятии примут участие ремесленники, исполнители фольклорных песен и фермеры из Нижегородской области и соседних регионов, написал сайт pravda-nn.ru .

Фестиваль посвящен Дню села Хирино, которое в этом году отмечает 442 года со дня основания.

На празднике пройдут мастер-классы по различным ремеслам, старинным русским играм и забавам. Ярмарка фермерских продуктов и изделий народных промыслов будет открыта весь день. На сцене выступят вокально-танцевальные коллективы, хедлайнером фестиваля станет Прохор Шаляпин.

«Голос традиций» — это особенное событие, начавшееся с инициативы восстановления старинного храма XVIII века. В 2020 году фестиваль получил межрегиональную премию «Event-Прорыв», сообщили организаторы.

В рамках фестиваля также пройдет конкурс с таким же названием, направленный на сохранение исконно русских ремесел и культуры. Победители будут определены в четырех номинациях, а самые талантливые получат гранты от 50 до 200 тысяч рублей.