В Нижнем Новгороде проведут фестиваль «Гастрономическая Рождественская»

В Нижнем Новгороде 6 июня стартует пятый сезон фестиваля «Гастрономическая Рождественская», который будет проходить каждую субботу с 12:00 до 22:00 на пешеходной части улицы Рождественской, от улицы Широкой до площади Маркина. Вход на мероприятия свободный, что делает фестиваль доступным для всех желающих, написало НИА «Нижний Новгород» .

В этом году центральная площадка будет расположена на площади Маркина, где установят импровизированную сцену для проведения различных мероприятий.

Каждый фестивальный день будет посвящен отдельной теме, а открытие сезона пройдет под названием «Старт в лето». Гостей фестиваля ждут разнообразные развлечения, включая музыкальные выступления, шоу-программу, розыгрыши и кулинарную битву. Также в программе предусмотрены диджей-сеты и выступление кавер-группы, что создаст атмосферу праздника и веселья.

Кроме того, на фестивале будут организованы мастер-классы, интерактивные программы и лимонадная мастерская, где участники смогут научиться готовить освежающие напитки. В зоне отдыха гости смогут насладиться буккроссингом, принять участие в турнире по настольным играм и посетить фитнес-тренировки. Для любителей танцев также предусмотрены мастер-классы по бачате, меренге и латине, а также танцы под открытым небом, что позволит всем желающим активно провести время и насладиться летним настроением.