Фешен-эксперт Семенова отметила, что теперь люксовые вещи рассматривают не как статус, а как инвестицию

Отношение женщин к премиальной моде изменилось. По мнению фешен-эксперта Натальи Семеновой, теперь люксовые вещи рассматриваются не столько как способ подчеркнуть статус, сколько как долгосрочная инвестиция в качество и комфорт. Об этом написали «Известия» .

Раньше дорогие вещи ассоциировались с крупными логотипами и демонстрацией высокого статуса. Сейчас же все больше покупателей выбирают сдержанный стиль, в котором главным становится качество исполнения.

Эксперт отметила, что современные женщины обращают внимание на материалы, сложность кроя, качество фурнитуры, посадку и долговечность изделия. Важен и бренд, но уже не является главным аргументом при покупке. На первый план выходят мастерство исполнения и комфорт в повседневной носке.

По мнению Семеновой, изменился и подход к дорогостоящим покупкам. Сумки, обувь, верхняя одежда и другие предметы гардероба рассматриваются как долгосрочное вложение. Покупатели ожидают, что такие вещи прослужат не один сезон, сохранят внешний вид и останутся актуальными независимо от смены модных тенденций.