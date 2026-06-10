Фермы по производству протеина из личинок мух появились в Москве

В столице начали работать высокотехнологичные фермы, где из личинок мух изготавливают протеин. Насекомые могут стать источником белка будущего, однако такой рацион имеет свои особенности и противопоказания. Сооснователь московской компании по выращиванию личинок Сергей Макаров заявил телеканалу «Москва 24» , что мухи, которых используют для производства, отличаются от других представителей вида своим образом жизни

Как отметил эксперт, у этих мух нет ротового аппарата, они только рождаются, спариваются, откладывают яйца и погибают. Основное направление в пищевой индустрии — производство гидролизата белка, то есть набора аминокислот.

Впервые о пользе личинок как суперфуда заговорила Организация Объединенных Наций (ООН) в 2013 году. В докладе говорилось, что миру нужен альтернативный источник белка для спасения планеты от голода. По данным ООН, в настоящее время в пищу употребляется свыше 1 900 видов насекомых, и такая еда отличается хорошими вкусовыми качествами и питательными свойствами.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина подчеркнула, что личинки мух и других насекомых действительно могут претендовать на статус еды будущего. Муку из личинок мух можно использовать при изготовлении хлеба, печенья, консервов и макарон. Однако эксперт отметила, что у такого продукта есть противопоказания.

При диабете с поражением почек высокий уровень белка может усилить гиперфильтрацию, а высокобелковый рацион увеличивает поступление пуринов, способствуя повышению мочевой кислоты. Пациентам с заболеваниями печени, мочекаменной болезнью и беременным также следует соблюдать осторожность.