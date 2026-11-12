Фермер Вутактакис объяснил ценность оливкового масла раннего сбора

Оливковое масло раннего сбора особенно ценится из-за высокого содержания полифенолов, отвечающих за вкус и горчинку. Об этом «Газете.Ru» рассказал потомственный фермер Greek Legend Янис Вутактакис.

По словам специалиста, выход продукта в этот период меньше, поэтому ради насыщенного вкуса и состава производители сознательно жертвуют объемом.

Рафинированное масло нельзя считать равноценной заменой свежему Extra Virgin, подчеркнул эксперт. При технической очистке устраняются дефекты и запахи, однако теряется большая часть полифенолов и ароматических соединений, хотя жирнокислотный состав сохраняется.

Вутактакис напомнил, что Extra Virgin не бывает рафинированным, а маркировка Olive Oil обычно указывает на смесь рафинированного масла с нерафинированным. При выборе продукта он посоветовал обращать внимание на категорию, происхождение и год сбора урожая.