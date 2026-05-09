Фермер Сирота предложил решать кризис перепроизводства сыров через продажу в Китае

Сыровар и председатель ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота в интервью радиостанции Sputnik рассказал о путях решения кризиса перепроизводства сыров в России.

По его словам, больше всего в данной ситуации страдают фермеры.

«Мы даже сейчас уже подумали запустить проект — мы просто купим молоко у фермеров, я заплачу зарплату сыроварам и готов прямо по себестоимости отгрузить его на СВО за свой счет, лишь бы лишь бы фермерам помочь не обанкротиться», — поделился эксперт.

В масштабах страны он призвал искать новые рынки сбыта — например, в Северной Корее, Вьетнаме и Китае. Ведь корову нельзя просто выключить: если остановить ферму, запустить ее снова будет уже невозможно, пояснил специалист.