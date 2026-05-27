Фермер Сирота отнес функциональные продукты к главным трендам развития пищевой отрасли

Специалисты Уральского федерального университета разработали новый вид сыра, который может замедлить процесс старения благодаря входящим в его состав полезным веществам. Среди них — астаксантин, ресвератрол и пуэрарин. В беседе с радиостанцией Sputnik мнение высказал председатель ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота.

По словам специалиста функциональные продукты — это главный тренд развития пищевой отрасли.

«И очень скоро все продукты будут функциональны: с добавками, с полезными веществами. И рационные идеи будут очень сильно рассчитаны как раз на такие обогащенные продукты», — отметил эксперт.

Сирота подчеркнул, что такие разработки предназначены для будущих поколений. Он также указал на проведение исследований бактерий и заквасок для улучшения вкуса, аромата и созревания сыра.