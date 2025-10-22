Фермер и общественный деятель Василий Мельниченко рассказал KP.RU , как отличить настоящие домашние яблоки от оптового товара.

По словам специалиста, плоды из частных садов могут выглядеть неровными, но они насыщеннее по вкусу и полезнее по микроэлементам.

«С промышленных хозяйств все яблоки ровные, красивые, как близнецы-братья. А в частных хозяйствах яблони, как правило, старые и яблочки с них корявенькие», — пояснил эксперт.

Он также посоветовал обращать внимание на упаковку. Если фрукты продают в одинаковых ящиках по 10–15 килограммов, скорее всего, торговец является перекупщиком.