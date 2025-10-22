Фермер Мельниченко посоветовал проявлять бдительность при покупке домашних яиц

Фермер и общественный деятель Василий Мельниченко предупредил россиян о недобросовестных продавцах яиц. На трассах и рынках под видом домашних часто продаются магазинные яйца, сообщил сайт KP.RU .

Специалист развеял миф о том, что натуральный продукт домашнего производства должен быть грязным. Настоящий хозяин курятника никогда не вынесет на продажу яйца в помете.

«Вряд ли я или кто-то из соседей так бы делал. Десять раз его оботрешь перед тем, как людям продавать», — отметил фермер.

По его словам, перекупщики специально «придают вид натуральности», смывая штампики с фабричных яиц и вымазывая их куриным пухом или пометом.