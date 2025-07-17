Фермер Лесничин посоветовал не ждать высокой точности от бытового нитратомера

По словам эксперта, полной точности от таких приборов ожидать не стоит, однако они могут выявить содержание нитратов. Если бытовой нитратомер показывает превышение допустимой концентрации в несколько раз, то арбуз лучше не есть.

«Допустимый ПДК — 60, и вы нитратомером бытовым померяете, а там покажет 300, тут я бы сразу сказал, что не стоит это есть», — отметил специалист.

Если же прибор показывает до 100 единиц, такой продукт можно употреблять, но в умеренных количествах, добавил сайт KP.RU.