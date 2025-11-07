Фермер из США за несколько минут погиб, воскрес и принес послание с того света

Mirror: фермер в США умер на шесть минут и вернулся с того света с посланием

Американский фермер Филипп Хашейдер из Висконсина пережил клиническую смерть, которая полностью изменил его жизнь. Об этом сообщила газета The Mirror .

Из-за высокоинтенсивной физической нагрузки у мужчины остановилось сердце. Его организм не подавал признаков жизни в течение шести минут, после чего Хашейдер вернулся к жизни.

Фермер утверждает, что успел побывать по ту сторону жизни и вернулся с особым посланием. В состоянии смерти он находился словно вне собственного тела и со стороны наблюдал за попытками медицинских работников его реанимировать.

При этом он испытывал сильное чувство легкости и покоя, что планировал даже остановить врачей. Мужчина описал короткую загробную жизнь как удивительное место, где страх и боль полностью отсутствуют, а царит абсолютное умиротворение.

Теперь Филипп считает, что получил опыт неслучайно и должен стать проводником надежды для других людей.

Ранее испанский ученый рассказал, что видел колодец и трех проводников во время клинической смерти.